محرز حصريا لـ “النهار”: لا يهمنا ملعب جابوما.. الصح فينا”

وصل النجم الجزائري، رياض محرز، أمسية السوم الإثنين، رفقة بقية تعداد الخضر، إلى غينيا الإستوائية تحسبا لمباشرة تحضيراتهم لمواجهة الكاميرون.

وفور وصوله إلى مطار غينيا الاستوائية، أدلى محرو، بتصريحات حصرية لموفد “النهار” أين قال:

“أتمنى أن نتقدم مباراة في المستوى، خلال المواجهة المقبلة التي تنتظرنا أمام منتخب الكاميرون”.

وبخصوص ملعب “جابوما”، الذي سيحتضن هذا اللقاء، قال رياض محرز: “ّلا يهمنا جابوما، المهم أن نكون في أفضل فورمة”.

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