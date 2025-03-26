محرز: “حققنا فوزا بالأداء والنتيجة ضد منتخب جيد”

ثمّن الدولي الجزائري رياض محرز، الفوز الذي حققه مع الخضر، أمس الثلاثاء، بخماسية مقابل هدف، في مواجهة منتخب موزمبيق، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وصرّح محرز، عقب هذا الفوز: “كنا مجبرين على تحقيق الفوز في هذه المباراة داخل الديار، في مواجهة منتخب جيد”.

لعبنا بكل جدية، على أرضية ميدان جد رائعة، وقدمنا المردود اللازم، بتسجيلنا عدة أهداف، وحققنا فوزا بالأداء والنتيجة، نحن سعداء بذلك”.

يذكر أن رياض محرز، ساهم بتمريرتين حاسمتين، في الفوز الكبير والثمين للمنتخب الوطني في مواجهة موزمبيق.