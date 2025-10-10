محرز: “حقننا هدفنا الأول والمزيد قادم قريبا”

عبّر قائد الخضر رياض محرز، عن سعادته الكبيرة بتأهلهم إلى كأس العالم 2026، مبديا في ذات الوقت فخره الكبير بتمثيله الجزائر.

وكتب محرز اليوم الجمعة، منشور، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قال فيه: “فخور بتمثيل بلادنا، والدفاع عن ألوانها في كأس العالم القادمة، إن شاء الله”.

كما أضاف قائد الخضر: “ألف مبروك للفريق بأكمله، تم تحقيق الهدف الأول، والمزيد قادم قريبًا”.

يذكر أن المنتخب الوطني، ضمن رسميا تأهله لنهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزهم أمس الخمس، بثلاثية نظيفة على منتخب الصومال.