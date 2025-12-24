محرز :”حقّقنا بداية مثالية وهذا هو هدفنا في الكان”

عبّر قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، عن رضاه التام بعد الفوز الذي حققه “الخضر” أمام منتخب السودان، في افتتاح مشوارهم بنهائيات كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المنافسة.

وقال محرز في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “الأمر الأهم في المباراة هو تحقيق الفوز في أول لقاء من المنافسة، هدفنا هو الذهاب إلى النهائي”.

وأضاف نجم “الخضر”: “سجلت هدفين، لكن الأهم هو قيادة زملائي لتحقيق الفوز، وبفضلهم تمكّنا من الخروج بهذا الانتصار”.

كما شدّد قائد المنتخب الوطني على أهمية الانطلاقة القوية، مبرزًا: “حققنا بداية مثالية في المنافسة، والفوز كان ضروريًا جدًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منا”.

ويُعد هذا التصريح رسالة واضحة من محرز تعكس طموحات المنتخب الوطني في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا، وعزمه على مواصلة النتائج الإيجابية وتأكيد جاهزيته للمنافسة على اللقب.