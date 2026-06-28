محرز : “حقّقنا تأهلاّ مستحقّا.. والآن كل التركيز على مواجهة سويسرا”

أعرب قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، عن سعادته البالغة وفخره الكبير بعد نجاح “محاربي الصحراء” في انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور القادم من نهائيات كأس العالم 2026، عقب التعادل المثيرة والمجنون (3-3) أمام منتخب النمسا.

وفي تصريحات إعلامية للتلفزيون العمومي أدلى بها عقب صافرة النهاية، أكد نجم “الخضر” وصاحب الثنائية في شباك النمسا، أن التأهل جاء عن جدارة واستحقاق، قائلاً: “أنا سعيد جداً بالتأهل إلى الدور الثاني من المونديال. كنا نستحق هذا العبور عطفاً على ما قدمناه، والأمر الأجمل هو رؤية المنتخب في الدور القادم وإسعاد الجماهير”.

وعن مجريات المباراة المثيرة والتقلبات التي شهدتها، أضاف قائد كتيبة الناخب فلاديمير بيتكوفيتش: “الحمد لله، قدمنا مباراة جيدة أمام منافس قوي. النتيجة كانت منصفة والجميل هو حالة السعادة الطاغية داخل المجموعة بهذا الإنجاز”.

ولم يفت “الساحر” الجزائري توجيه رسالة مباشرة لزملائه بضرورة طي صفحة دور المجموعات وبدء التفكير في التحدي الأكبر القادم، حيث قال: “الآن انتهت المرحلة الأولى، وسنركز بكل قوتنا على مباراة منتخب سويسرا في الدور ثمن النهائي. يجب أن نكون في قمة الجاهزية لمواصلة المغامرة المونديالية بنجاح”.