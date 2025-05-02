محرز: “حلمنا هو تحقيق اللقب”

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، عزمه رفقة زملائه، على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وصرح محرز، اليوم الجمعة، في الندوة الصحفية التي تسبق بالمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا: “حلمنا هو تحقيق اللقب”.

كما أضاف: “أردنا أن نطارد حلمنا، ولدينا تركيز عالي للانتصار غدا،ً الجماهير دائماً تساندنا وهم من سيدفعونا لتحقيق الانتصار”.

وتابع رياض محرز: “بدون أنصارنا لا نستطيع الانتصار، وغداً الخطوة الأخيرة في النهائي، ونحن نحتاج كل الدعم”.

يذكر أن رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، يواجهون غدا السبت، نادي كواساكي الياباني، لحساب نهائي نهائي دوري أبطال آسيا.