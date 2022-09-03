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الرياضة

محرز خارج التشكيلة الأساسية للسيتي أمام أستون فيلا

بقلم كريم تيغرمت
محرز خارج التشكيلة الأساسية للسيتي أمام أستون فيلا
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يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، اليوم السبت، مضيفهم أستون فيلا، لحساب الجولة الساسدة من البريميرليغ.

وكشف ادارة السيتي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تيوتر” التشكيلة الأساسية للفريق، والتي غاب عنها اسم محرز.

كما قرر المدرب بيب غوارديولا، ابقاء قائد الخضر، على دكة البدلاء في هذا اللقاء، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.

رابط دائم : https://nhar.tv/ZndHN
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