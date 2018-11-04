عاجل

محرز خارج التشكيلة الأساسية للسيتي أمام ساوث هامبتن

الرياضة
  • -
  • 0
محرز خارج التشكيلة الأساسية للسيتي أمام ساوث هامبتن
بقلم كريم.تيغرمت

غاب الدولي الجزائري، رياض محرز، عن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي ستواجه اليوم الأحد، نادي ساوث هامبتن، لحساب الدوري لإنجليزي.

وكشف الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، عبر “تويتر”، التشكيلية الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب الفريق بيب غوارديولا للإطاحة بالضيف ساوث هامبتن.

وفضل المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، ابقاء نجم الخضر، خلال هذه المباراة، في دكة البدلاء، مع امكانية إشراكه كبديل.

ويسعى غوارديولا، إراحة رياض محرز، قصد تجهيزه للمباراة المقبلة أمام نادي شاختار دونيستيك، لحساب دوري أبطال أوروبا. والمقررة هذا الأربعاء.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com