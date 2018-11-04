محرز خارج التشكيلة الأساسية للسيتي أمام ساوث هامبتن

غاب الدولي الجزائري، رياض محرز، عن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي ستواجه اليوم الأحد، نادي ساوث هامبتن، لحساب الدوري لإنجليزي.

وكشف الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، عبر “تويتر”، التشكيلية الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب الفريق بيب غوارديولا للإطاحة بالضيف ساوث هامبتن.

وفضل المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، ابقاء نجم الخضر، خلال هذه المباراة، في دكة البدلاء، مع امكانية إشراكه كبديل.

ويسعى غوارديولا، إراحة رياض محرز، قصد تجهيزه للمباراة المقبلة أمام نادي شاختار دونيستيك، لحساب دوري أبطال أوروبا. والمقررة هذا الأربعاء.