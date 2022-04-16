محرز خارج التشكيلة الأساسية للسيتي في مواجهة ليفربول

يغيب الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، عن القمة التي ستجمع مانشستر سيتي، بنادي ليفربول، لحساب نصف نهائي كأس الاتحاد.

وكشفت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم محرز.

كما قرر المدرب بيب غوارديولا، ابقاء نجمه الجزائري على كرسي البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني كورقة رابحة.

ويعتبر خيار غوارديولا، مثير للاستغراب، بالنظر لاستعادة رياض محرز لابريقه في المباريات الأخيرة، على غرار منافسة رابطة الأبطال.