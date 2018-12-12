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محرز خارج التشكيلة الأساسية للسيتي في دوري الأبطال

الرياضة
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محرز خارج التشكيلة الأساسية للسيتي في دوري الأبطال رياض محرز
بقلم وليد كويني

غاب الدولي الجزائري، رياض محرز، عن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي ستواجه اليوم الأربعاء، نادي هوفنهايم الألماني، في دوري الأبطال.

وكشف الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، عبر “تويتر”، التشكيلية الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب الفريق بيب غوارديولا للإطاحة بالضيف.

وفضل المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، ابقاء نجم الخضر، خلال هذه المباراة، في دكة البدلاء، مع امكانية إشراكه كبديل.


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