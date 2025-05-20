محرز خارج ترشيحات الأفضل في السعودية !

خلت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في دوري “روشن” السعودي، من اسم قائد “الخضر” ونجم نادي الأهلي رياض محرز.

وكشف الحساب الرسمي لدوري “روشن” أمس الاثنين. عن قائمة تضم 5 أسماء مرشحة لجائزة، أفضل لاعب في الموسم الكروي 2024-2025، وشكل غياب محرز المفاجأة.

وتصدر القائمة، كريم بن زيمة، نجم الاتحاد، إلى جانب كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، والسعودي، سالم الدوسري، لاعب الهلال، بالإضافة إلى روجير إيبانيز. زميل محرز في الأهلي، وكريستيان جوانكا، نجم الشباب.

ولم يكن أحد يتوقع غياب محرز، عن قائمة الترشيحات، لاسيما وأنه بصم على موسم استثنائي بشهادة المتتبعين لشؤون الكرة السعودية.

وبعيدا عن قيادته الأهلي، للتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة. فقد ساهم نجم المان سيتي السابق، في 18 هدفا لناديه في 30 مباراة ضمن دوري “روشن” بواقع 8 أهداف و10 تمريرات حاسمة.