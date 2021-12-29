محرز خارج تشكيلة السيتي أمام برينتفورد

سيتواجد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” على مقاعد البدلاء لفريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

والذي سيواجه المُضيف برينتفورد بداية من الساعة ال21:15 لحساب الجولة ال20 من الدوري الانجليزي الممتاز بملعب غريفين بارك.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز وهو يُعاين أرضية الميدان قبل انطلاق اللقاء.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”رياض في ملعب المباراة! هلا بالساحر!”.