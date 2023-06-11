محرز خارج تشكيلة الموسم لدوري أبطال أوروبا

استبعد الدولي الجزائري رياض محرز من تشكيلة الموسم لدوري أبطال أوروبا 2022/2023 رغم تتويجه رفقة مانشستر سيتي بالبطولة.

وأثّرت خيارات المدرب بيب غوارديولا كثيرا على تواجد رياض في التشكيلة المثالية. بعدما استبعده في العديد من المناسبات عن المباريات الرسمية.

كما اختير زميله في الفريق الإنجليزي رودريغو أفضل لاعب في البطولة بعدما قاد السيتيزنس للتتويج بهذه الطبعة لأول مرة في التاريخ.

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