محرز خارج قائمة اللاعبين المُرشحين لجائزة THE BEST

أعلن أمسية اليوم الإثنين الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المُرشحين لجائزة THE BEST.

ولم يتواجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز في قائمة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

ورغم تألق الساحر الجزائري مع مانشستر سيتي الانجليزي الموسم الماضي وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا إلا أن ذلك لم يشفع له للتواجد في القائمة.

وسيُفتح باب التصويت اليوم الإثنين 22 نوفمبر، ويغلق يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021.

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 ”The Best“:

-كريم بنزيمة، فرنسا، ريال مدريد.

-كيفين دي بروين، بلجيكا، مانشستر سيتي.

-كريستيانو رونالدو، البرتغال، مانشستر يونايتد.

-إيرلينغ هالاند، النرويج، بروسيا دورتموند.

-جورجينيو، إيطاليا، تشيلسي.

-نغولو كانتي، فرنسا، تشيلسي.

-روبرت ليفاندوفسكي، بولندا، بايرن ميونخ.

-كيليان مبابي، فرنسا، باريس سان جيرمان.

-ليونيل ميسي، الأرجنتين، باريس سان جيرمان.

-نيمار، البرازيل، باريس سان جيرمان.

-محمد صلاح، مصر، ليفربول.