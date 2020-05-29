محرز خامس أفضل لاعب إفريقي في تاريخ البريمرليغ

يبدو أن إسم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” سيبقى خالدا في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز نظرا لتألقه الكبير واحرازه العديد من الألقاب في بلاد الضباب.

موقع “أفريك سبور” نشر تقريرا مطولا اختار من خلاله قائمة أفضل 15 لاعبا إفريقيا تواجد في الدوري الانجليزي الممتاز على مر التاريخ.

الموقع المذكور وضع نجم فريق مانشستر سيتي وقائد الخضر في المركز الخامس ومحمد صلاح في المركز الثالث.

هذا بينما تصدر النجم الدولي الإيفواري السابق لفريق تشلسي الانجليزي “ديدي دروغبا” القائمة متقدما على مواطنه “يايا توري”.