محرز خامس جزائري يحمل ألوان مانشستر سيتي !

أضحى رياض محرز، خامس لاعب جزائري يَحمل ألوان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد ترسيم إلتحاقه بقلعَة “إستاد الإتحاد” أمسية اليوم.

وكان الدولي الجزائري السابق علي بن عربية، أول جزائري حمل ألوان “السيتي” قادما إليه من باريس سان جيرمان في 2001.

قبل أن يلتحق به اللاعبان الدوليان السابقان جمال بلماضي وكريم كركار في سنة 2003، وغادرا بعد موسم واحد فقط.

فيما كان جناح الخضر جمال عبدون، آخر من دافع عن ألوان “السيتيزنس”، في 2007 قبل رحيله بإتجاه سيدان الفرنسي.

وعلى ضوء ذلك بات نادي مانشستر سيتي، أكثر نادي إنجليزي دافع لاعبون جزائريون عن ألوانه.