عاجل

محرز خامس جزائري يحمل ألوان مانشستر سيتي !

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
محرز خامس جزائري يحمل ألوان مانشستر سيتي ! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

أضحى رياض محرز، خامس لاعب جزائري يَحمل ألوان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد ترسيم إلتحاقه بقلعَة “إستاد الإتحاد” أمسية اليوم.

وكان الدولي الجزائري السابق علي بن عربية، أول جزائري حمل ألوان “السيتي” قادما إليه من باريس سان جيرمان في 2001.

قبل أن يلتحق به اللاعبان الدوليان السابقان جمال بلماضي وكريم كركار في سنة 2003، وغادرا بعد موسم واحد فقط.

فيما كان جناح الخضر جمال عبدون، آخر من دافع عن ألوان “السيتيزنس”، في 2007 قبل رحيله بإتجاه سيدان الفرنسي.

وعلى ضوء ذلك بات نادي مانشستر سيتي، أكثر نادي إنجليزي دافع لاعبون جزائريون عن ألوانه.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital