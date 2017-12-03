فاجئ اللاعب الجزائري رياض محرز، محبيه أمس السبت بـ “لوك” جديد، بمناسبة مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث ظهر محرز صابغا شعره باللون الأصفر، مقلدا عدد من النجوم على غرار النجم الأرجنتني ميسي.

وكشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية اليوم، ان محرز “خلع” محبيه باللوك الجديد، وتحول إلى سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما علقت العديد من الصحف الإنجليزية، على “اللوك” الجديد لللاعب الجزائري وعبرت عن عدم رضى جماهير ليستر سيتي عنه.

بينما ربطت تقارير أخرى، ساخرة أن محرز صبغ شعره باللون الأصفر على غرار ميسي، وهي رسالة مشفرة للبارصا.