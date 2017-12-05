محرز خليفة سانشيز في أرسنال !

كشف “روب تانر” “جوردان بلاكويل” الصحفيين المختصين في شؤون “ليستر سيتي” أن محرز سيكون بديل سانشيز في أرسنال.

وفي حصتهم الإذاعية “ديلي دينغ- ديلي دونغ” التي نشرها موقع “ليستر ميركوري” أكدا أن محرز من حقه اللعب في فريق أكبر.

حيث قال جوردان بلاكويل: “محرز لاعب طموح، ومن الطبيعي أن يبحث عن فريق آخر”

وأضاف: “رياض يحب الفريق، ويحب المدينة ودائما ما يستمتع بوقته، ولكن تبقى رغبته أكبر”.

وتابع: “أعتقد أن رحيل سانشيز من أرسنال سيجعل فينغر أقرب من اي وقت مضى لضمه”.

يذكر أن “سانشيز” رفض تجديد عقده مع الغانرز وهو الذي ينتهي شهر جوان المقبل ويقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي.