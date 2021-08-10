محرز دروغبا ريبيري ونجوم عالميين يُساندون الجزائر

عبر نجوم المنتخب الوطني الجزائري وعلى رأسهم القائد رياض محرز عن دعمهم ومُساندتهم للجزائر في أزمة كورونا التي تضرب البلاد.

وبشعار “كلنا مع الجزائر” أكد سفيان فيغولي إسماعيل بن ناصر وكذا بعض لاعبي المنتخب الوطني السابقين عن وقوفهم مع المستشفيات الجزائرية التي تُعاني بسبب كورونا.

وخلال ذات الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجه ديدي دروغبا رسالة للشعب الجزائري مُطالبا إياه بالبقاء قويا أمام هاته المحنة.

وأطلق نجوم الخضر خلال ذات الفيديو نداء للجميع من أجل الإتحاد معا والوقوف مع الجزائر وإنقاذ الأشخاص الذين يُعانون من كورونا.

وضم هذا الفيديو التضامني مع الشعب الجزائري عديد نجوم كرة القدم العالميين على غرار بوغبا، ريبيري، كيمبيمبي، لوكاس دين ونبيل فقير.