محرز: “دورة المغرب فرصتنا لكتابة تاريخ جديد”

شدد قائد “الخضر” رياض محرز، على أهمية مواجهة يوم غدٍ الأربعاء، أمام منتخب السودان، مبرزا أن العناصر الوطنية، لا “أعذار” أمامها في سبيل تقديم دورة قوية في “كان 2025”.

وقال محرز: “من المهم أن تبدأ المنافسة بشكل جيد، أكيد في آخر نسختين لم نكن جيدين ولكن هذا من الماضي نسيناه ونريد التعويض وتقديم شيء أفضل”.

وواصل نجم الأهلي السعودي، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الثلاثاء. رفقة المدرب فلاديمير بيتكوفتيش: “غدا سيكون الوقت مناسبا بالنسبة لهذا الجيل.. هناك جيل جديد ولاعبين شبان وآخرون بالخبرة”.

وختم بخصوص طموحات المنتخب في المحفل القاري: “نريد كتابة تاريخ جديد للمنتخب والجزائر.. لابد أن تكون البداية غدا، بإظهار مستوانا، ولا أعذار أمامنا ولم تكن من قبل، ونحن جاهزون”.