محرز: “رانا ملاح..سجلنا 12 هدفاً واستقبلنا 2 فقط”

كشف مهاجم المنتخب الوطني رياض محرز عن حظوظ الخضر في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، خلال النهائي الذي سيجمعهم بمنتخب السنغال.

ويعتقد محرز أن ثعالب الصحراء تبدو فى وضعية جيدة للفوز باللقب، وقال إن الإيمان بالفريق تضاعف بعد الفوز الصعب على نيجيريا.

وأدلى قائد منتخب الجزائر ولاعب مانشستر سيتى تصريحات للموقع الرسمى للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حالياً قائلا:

“كنا جيدين للغاية فى هذه البطولة. سجلنا 12 هدفاً واستقبلنا 2 فقط لكن بالتأكيد هذه المباراة منحتنا الثقة قبل خوض النهائي. قادرون على التتويج باللقب”.