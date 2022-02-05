محرز رجل المباراة أمام فولهام

أختير الدولي الجزائري رياض محرز كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي، اليوم السبت، بنادي فولهام

ونشرت إدارة السيتي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، أعلنت من خلالها ع تتويج محرز، كرجل للمباراة.

كما يأتي تتويج قائد الخضر، بهذه الجائزة، نظير مردوده الكبير أمام فولهام، أين قاد السيتي لتحقيق فوز عريض برباعية كاملة

يذكر أن رياض محرز، منح تمريرة حاسمة في هذه المباراةى، قبل أن يجل ثنائية كاملة في شباك فولهام.