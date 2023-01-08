محرز رجل مواجهة السيتي أمام تشلسي

نال النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، الاعتراف بعد تألقه في لقاء فريقه مانشستر سيتي أمام تشلسي.

وتُوج الساحر الجزائري بجائزة رجل المواجهة التي انتهت برباعية كاملة دون رد بملعب الاتحاد.

وسجل صاحب الرجل اليسرى ثنائية في هذا اللقاء من مخالفة مباشرة رائعة ومن ركلة جزاء.

ويتواجد، قائد الخضر في فورمة عالية منذ عودته من فترة الراحة بدليل تسجيله 4 أهداف كاملة.