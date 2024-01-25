محرز: “سأتحدث عن مشواري مع المنتخب الوطني في الوقت المناسب”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، بأن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن مشواره مع الخضر.
ونقل تلفزيون “النهار” تصريحات محرز، في هذا الخصوص، أين قال: “الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن مشواري، سأتحدث عن ذلك في الوقت المناسب”.
كما أضاف: “أنا متواجد داخل المنتخب الوطني، وأملك خبرة أكبر، لكن هناك بعض اللاعبين الشبان الذين قد لا يتحملون الضغط”.
وتابع رياض محرز: “علينا مساعدة الشبان الحاليين للمنتخب الوطني، ودفعهم للحفاظ على معنويات ايجابية، من خلال مرافقتهم تحسبا للمستقبل”.
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