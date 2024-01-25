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الرياضة

محرز: “سأتحدث عن مشواري مع المنتخب الوطني في الوقت المناسب”

بقلم كريم تيغرمت
محرز: “سأتحدث عن مشواري مع المنتخب الوطني في الوقت المناسب”
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اعتبر قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، بأن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن مشواره مع الخضر.

ونقل تلفزيون “النهار” تصريحات محرز، في هذا الخصوص، أين قال: “الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن مشواري، سأتحدث عن ذلك في الوقت المناسب”.

كما أضاف: “أنا متواجد داخل المنتخب الوطني، وأملك خبرة أكبر، لكن هناك بعض اللاعبين الشبان الذين قد لا يتحملون الضغط”.

وتابع رياض محرز: “علينا مساعدة الشبان الحاليين للمنتخب الوطني، ودفعهم للحفاظ على معنويات ايجابية، من خلال مرافقتهم تحسبا للمستقبل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/BJkh6
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