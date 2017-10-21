محرز :”سأغضب لو أستمع إلى الإنتقادات”

الرياضة
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محرز :”سأغضب لو أستمع إلى الإنتقادات”
بقلم إسماعيل عشاش

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز، إلى الأسباب التي جعلته يتراجع بشكل رهيب منذ بداية الموسم الجاري مع “ليستر سيتي”.

وصرح لـ”ليستر ميركوري” قائلا :”عندما تُوجت بلقب أفضل لاعب في البريمير ليغ، كان ذلك لأني تحصلت على دعم المجموعة ككل”.

وأضاف :”الأمر مُغاير حاليا، لأن المردود العام للتشكيلة سيء وهو ما ينعكس سلبا، ولكن واثق بأن الأمور ستتحسن بصفة تدريجية”.

وبخصوص الإنتقادات رد :”لايُمكن أن أستمع لها، لأني سأغضب كثيرا، عندما تكون جيدا تُمتدح والعكس صحيح ويجب التأقلم مع الوضع”.

وواصل :”عشنا نفس السيناريو الموسم الماضي والأمور تحسنت بداية من شهر فيفري والإنتصارات أعادت الجميع للواجهة”.

وختم حديثه بالتطرق للمُدرب المُقال “شيكسبير” :”أمام بورنموث تركني بديلا وأمام واست برومويتش تمكنت من التسجيل، هذا أحسن رد”.

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