محرز :”سأغضب لو أستمع إلى الإنتقادات”

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز، إلى الأسباب التي جعلته يتراجع بشكل رهيب منذ بداية الموسم الجاري مع “ليستر سيتي”.

وصرح لـ”ليستر ميركوري” قائلا :”عندما تُوجت بلقب أفضل لاعب في البريمير ليغ، كان ذلك لأني تحصلت على دعم المجموعة ككل”.

وأضاف :”الأمر مُغاير حاليا، لأن المردود العام للتشكيلة سيء وهو ما ينعكس سلبا، ولكن واثق بأن الأمور ستتحسن بصفة تدريجية”.

وبخصوص الإنتقادات رد :”لايُمكن أن أستمع لها، لأني سأغضب كثيرا، عندما تكون جيدا تُمتدح والعكس صحيح ويجب التأقلم مع الوضع”.

وواصل :”عشنا نفس السيناريو الموسم الماضي والأمور تحسنت بداية من شهر فيفري والإنتصارات أعادت الجميع للواجهة”.

وختم حديثه بالتطرق للمُدرب المُقال “شيكسبير” :”أمام بورنموث تركني بديلا وأمام واست برومويتش تمكنت من التسجيل، هذا أحسن رد”.