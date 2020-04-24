محرز سابع أغلى لاعب إفريقي رغم تراجع قيمته التسويقية!

تراجع اللاعب الدولي الجزائري إلى المركز السابع في ترتيب أغلى اللاعبين الأفارقة وفقا للقيمة التسويقية التي نشرها موقع ترانسفير ماركيت.

ونشر موقع “ترانسفير ماركت” العالمى، تقريرا عن أبرز النجوم الأفارقة أصحاب أعلى قيمة تسويقية في الفترة الأخيرة، والتي شهدت تراجع كبير بعد توقف النشاط الرياضى بتفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويحتل محمد صلاح صدارة أغلى نجوم القارة السمراء متساويا مع ساديو مانى، حيث تبلغ القيمة التسويقية لكل منهما 120 مليون أورو، يأتي خلفها الثنائى بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزى والسنغالى كاليدو كوليبالى مدافع نابولى الإيطالى بقيمة 56 مليون أورو لكل منهما.

ويأتى المغربى أشرف حكيمى نجم بوروسيا دورتموند الألماني المعار من ريال مدريد الإسبانى، خامسا في القائمة بقيمة تسويقية تصل إلى 54 مليون أورو.

ويحتل الإيفوارى نيكولاس بيبى، مهاجم أرسنال الإنجليزى، المركز السادس بقيمة 52 مليون أورو، يليه النجم الجزائرى رياض محرز لاعب مانشستر سيتى بـ48 مليون أورو.