محرز: “سعداء بالعودة مجددا لممارسة كرة القدم”

عبّر “رياض محرز”، نجم “مانشستر سيتي” عن سعادته بعد تحقيق فوز كبير أمام “بيرنلي” في الدوري الإنجليزي بخماسية نظيفة.

وقال “محرز” في تصريحاته لقناة الفريق: “لعبنا جيدا أمام بيرنلي مثلما نفعل دائما، أين قمنا بصناعة عدد كبير من الفرص وكنا الأحسن لذلك نستحق الفوز”.

وأضاف: “أشعر أنني أفضل في كل مباراة، واللياقة تكون أفضل مع توالي المباريات بطبيعة الحال، وهذا بالنسبة للفريق كله وليس لي فقط”.

وتابع: “استمتعت كثيرا بالمباراة، أين طبقنا كرة القدم التي يريدها المدرب، ونحن سعداء بالعودة لممارسة كرة القدم مجددا”.