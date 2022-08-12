محرز سعيد بتواجده مع المرشّحين لنيل الكرة الذهبية

قام الدولي الجزائري رياض محرز بردّة فعل إيجابية بعد إعلان تواجده ضمن قائمة المرّشحين للفوز بالكرة الذهبية. لأفضل لاعب في العالم.

و نشر رياض محرز صورته المتواجدة على مجلة “فرانس فوتبول”،عبر الصفحة الرسمية على له على “الفايسبوك” اليوم الجمعة، واضعا ايموجي المحّبة و التصفيق.

كما تواجد عدد من أسماء النجوم العالمية على غرار بن زيمة، ليفاندوفسكي. صلاح. ماني. رونالدو.

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