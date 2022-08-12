محرز سعيد بتواجده مع المرشّحين لنيل الكرة الذهبية
بقلم عزيز طالبي
قام الدولي الجزائري رياض محرز بردّة فعل إيجابية بعد إعلان تواجده ضمن قائمة المرّشحين للفوز بالكرة الذهبية. لأفضل لاعب في العالم.
و نشر رياض محرز صورته المتواجدة على مجلة “فرانس فوتبول”،عبر الصفحة الرسمية على له على “الفايسبوك” اليوم الجمعة، واضعا ايموجي المحّبة و التصفيق.
كما تواجد عدد من أسماء النجوم العالمية على غرار بن زيمة، ليفاندوفسكي. صلاح. ماني. رونالدو.
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