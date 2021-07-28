محرز سعيد بعودته لمداعبة الكرة

أبدى النجم الجزائري “رياض محرز” عن سعادته بتسجيل أول أهدافه هذا الموسم في أول مباراة ودية يخوضها مع “السيتي” تحسبا للموسم الجديد، كما أن سعادته بعودته لممارسة كرة القدم بعد العطلة تؤكد عشقه الكبير للجلد المدور.

ونشر “محرز” صورته عبر حسابه الرسمي في “الانستغرام” وعلق عليها قائلا: “لقد عدنا من جديد”.

يذكر أن رياض سجل هدف عالمي في شباك “بريستون نورث إند” (مخالفة مباشرة) ليؤكد للجميع أن لديه ما يقوله هذا الموسم مع “مانشستر سيتي”.