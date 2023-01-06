محرز “سعيد جدا مع مانشستر سيتي رغم شعوري بخيبة أمل “

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة بعد قيادته مانشستر سيتي للفوز على حساب تشلسي في “البريمرليغ”.

وقال رياض محرز في تصريحه لقناة “ليكيب” الفرنسية “يجب أن تكون مستعدا دائما”.

كما أضاف محرز “ليس من السهل ان تفوز على تشلسي بملعب “ستامفوردبريدج”. قدمنا ما علينا و لهذا أستطيع القول أننا نستطيع الفوز بالنقاط الثلاث”.

وأردف صاحب الهدف الوحيد أمام البلوز “بصراحة، ليس من عادتي تسجيل الأهداف السهلة، شعرت بخيبة أمل مع السيتي، بعض الشيء في بداية المباراة بحكم أني كنت احتياطي، حافظت على معنوياتي، لأني أعلم جيّدا أن استطيع تقديم الإضافة”.

كم ختم مهاجم الخضر “مباريات البريمرليغ معروفة بقوتها، ونحن جاهزون للبحث عن تجاوز ارسنال”.

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