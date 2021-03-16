محرز سلاح غوارديولا لتجاوز غلادباخ في دوري الأبطال
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تواجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز ضمن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي ستواجه سهرة اليوم الثلاثاء، نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.
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