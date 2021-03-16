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محرز سلاح غوارديولا لتجاوز غلادباخ في دوري الأبطال

الرياضة
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محرز سلاح غوارديولا لتجاوز غلادباخ في دوري الأبطال صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تواجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز ضمن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي ستواجه سهرة اليوم الثلاثاء، نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.


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