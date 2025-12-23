محرز: “سنسعى جاهدين من أجل تحقيق انجاز كبير”

وعد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، الجماهير الجزائرية بتقديم كل شيء من أجل البصم على مشاركة قوية في كأس أمم إفريقيا.

وسُئل محرز، في الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة السودان، المقررة غدا الأربعاء. حول شعوره وهو يلعب الـ”كان” في المغرب، باعتبار والده جزائريا ووالدته مغربية.

ورد نجم الأهلي السعودي قائلا: “حظينا باستقبال جيد، ونحن سعداء بالتواجد هنا”.

ليضيف محرز، في السياق ذاته: “سعداء أيضا بالمشاركة في مثل هذه المنافسة. وسنقدم كل شيء من أجل تحقيق انجاز كبير”.