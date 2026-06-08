محرز: “سنعامل الأرجنتين مثل أي منافس آخر”

رفع قائد المنتخب الوطني رياض محرز، التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، يوم الـ 17 جوان الجاري، في افتتاح مشوار المنتخبان ضمن منافسة كأس العالم 2026.

وأكد محرز، في تصريحات إعلامية فور وصول بعثة “الخضر” ليلة الأحد إلى الاثنين. إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية، أن الهدف الأسمى يبقى تشريف الألوان الوطنية وإسعاد الشعب الجزائري.

وقال نجم “الخضر”: “نحن هنا لنحاول تحقيق شيء يجعل عائلاتنا وشعبنا فخورين بنا، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا”.

وعن مواجهة أبطال العالم في الجولة الأولى من المجموعة الـ 10، أبرز محرز، أن المنتخب سيتعامل مع الأرجنتين مثل أي منافس آخر، مضيفا: “مواجهة الأرجنتين قوية وصعبة.. لكننا سنتعامل معها مثل أي مباراة أخرى، ونحافظ على نفس التركيز”.

كما شدّد قائد “الخضر” على أن التشكيلة الوطنية أمامها متسع من الوقت للتحضير جيدا لمواجهة ميسي ورفقاءه. وختم: “لا يزال أمامنا أسبوع كامل للتحضير لكننا جاهزون.. وسنرى ما سيحدث”.