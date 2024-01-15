محرز :”سنقوم بتصحيح الأخطاء ونرد الاعتبار أمام بوركينافاسو”

أبدى قائد الخضر رياض محرز ثقته الكبيرة في رفقائه لرد الاعتبار للكرة الجزائرية في المباريات المقبلتين و التأهل إلى الدور الثاني.

وقال رياض محرز خلال المنطقة المختلطة عقب المباراة “قدمنا بداية جيدة في المباراة، لكن الشوط الثاني لم نظهر بشكل جيد، الخصم سجل عن طريق ضربة جزاء، يجب علينا التفكير بشكل إيجابي وأنا متفائل”

كما أضاف رياض محرز “متأكد أننا نملك تشكيلة رائعة، وقدمنا مباراة جيدة وخاصة في البداية وسنعمل على إعادة و الحفاظ على الوتيرة”.

وختم نجم الأهلي السعودي “سنعود إلى التدريبات و نشاهد المباراة ثم نصحح الأخطاء، ثقتي كبيرة لرد الاعتبار في المباراة القادمة، مباريات الافتتاح دائما تكون صعبة”.

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