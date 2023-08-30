محرز: “سنواصل المضي قدما بقوة”

علّق الدولي الجزائري، رياض محرز، على مردوده في الفوز الأخير الذي حققه رفقة ناديه الأهلي السعودي، في مواجهة الطائي.

ونشر محرز، تغريدة هبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “هدف آخر، وتمريرة حاسمة أخرى، لكن الأهم هو تحقيق فوز آخر، وسنواصل المضي قدمًا بقوة”.

كما أرفق قائد الخضر، هذه التغريدة بمجموعة صور، من مشاركته في مباراتهم التي فاز بها فريقه الأهلي، أمام الطائي.

يذكر أن رياض محرز، سجل هدفا، ومنح تمريرة حاسمة، قاد من خلالهما ناديه لتحقيق فوز جديد، على حساب فريق الطائي.