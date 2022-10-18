محرز سيتواجد في مونديال قطر لهذا السبب !

كشفت “استاد الدوحة” القطرية أن النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، سيكون حاضرا في منافسة كأس العالم المُقررة بقطر.

الحساب الرسمي لـ”استاد الدوحة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لنجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي.

كما أرفق الحساب الصورة التي ضمت أيضا نجم فريق ليفربول الانجليزي والمُنتخب المصري، محمد صلاح، بعبارة.

“المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز ضمن فريق التحليل بقنوات بي أن سبورتس لبطولة كأس العالم 2022”.