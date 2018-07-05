محرز سيدخل تاريخ “مانشستر سيتي” من أوسع الأبواب!!

سيدخل الدولي الجزائري، رياض محرز، تاريخ “مانشستر سيتي” إنّ تم ترسيم صفقته المُقدرة بـ70 مليون أورو وفقا لـ”مانشستر إفنينغ نيوز”.

وأشارت الجريدة بأن صاحب القدم اليُسرى سيتحول، هذه الصائفة لأغلى لاعب في تاريخ “السيتزينس” بالتساوي مع البلجيكي المتألق “كيفين دوبروين”.

وينتظر الجميع، حسم الأمور بين “الفوكسيس” و”السكاي بلوز” بخصوص الجناح الأيسر، بعد مُفاوضات شاقة، مُستمرة منذ الشتاء الماضي.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أول أمس، بأن محرز سيقوم الأسبوع الداخل بتجاوز الفحص الطبي مع بطل “البريميرليغ” 2017.