محرز سيدخل عالم التمثيل من بوابة أشهر مسلسل فرنسي!

سيكون الدولي الجزائري، رياض محرز، على موعد مع دخول عالم التمثيل، من بوابة أشهر المسلسلات الفرنسية حاليا “فاليدي”، وفقا لما كشفه المُخرج فرانك غاستامبيد.

وتحدث غاستامبيد عن مُحارب الصحراء في تصريحات نقلتها جريدة “الصن” :”أنا ورياض نعرف نفس الأشخاص، وإتصل بي خلال فترة الحجر الصحي العام الماضي، وأكد لي بأنه مُعجب بالمُسلسل، فقلت له لم لا نقوم بأمر ما سويا”.

وواصل في سياق مُتصل :”رياض كان سيُشارك كممثل في الجزء الثاني، ولكن إلتزاماته الكثيرة مع مانشسر سيتي منعته من التواجد معنا، لقد إنتظرناه لآخر لحظة، ولكنه عجز عن اللحاق بفترة التصوير”.

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