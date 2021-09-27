محرز: “سيكون الأمر صعبا أمام فريق كبير يضم لاعبين كبار”

نشط اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز صبيحة اليوم الإثنين ندوة صحفية للحديث عن مواجهة القمة التي تنتظر فريقه مانشستر سيتي سهرة الغد أمام باريس سان جيرمان في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث نجم مانشستر سيتي عن مواجهة القمة أمام رفقاء ليونيل ميسي قائلا:

عندما تفوز بمباريات كبيرة كهذه خاصة في نصف النهائي تزداد ثقتك بنفسك. فريقنا يتحسن كثيرا منذ ذلك الحين. ومن هذا نمت الثقة، لكننا نعلم أنه فريق كبير يضم لاعبين كبار وسيكون الأمر صعبا”

وأضاف: ” دوري أبطال أوروبا ليس سهلا أبدا في مرحلة المجموعات، لقد فزنا بالمباراة الأولى – هذه المباراة ستكون صعبة.إنها مباراة خارج ملعبنا، لذا علينا أن نستمر كما نحن، لقد كنا جيدين جدا.