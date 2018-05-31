محرز سيُحطم كل الأرقام بإنضمامه لـ”مانشستر سيتي” !

تسير الأمور في صالح الجزائري “رياض محرز” الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام لمانشستر سيتي بطلب من المدرب الإسباني “بيب غوارديولا”.

وأكدت صحيفة “التايمز” أن إنضمام محرز للسيتي بقيمة 85 مليون أورو سيحطم كل الأرقام.

فسيكون أغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي وأيضا اغلى صفقة بيع في تاريخ ليستر سيتي.

كما سيكون أغلى لاعب إفريقي متفوقا على لاعب فياريال السابق باكامبو الذي رحل للدوري الصيني مقابل 74 مليون أورو.

وفي الختام سيكون محرز أغلى لاعب عربي متفوقا على المصري “محمد صلاح” وأغلى لاعب جزائري متفوقا على “إسلام سليماني”.