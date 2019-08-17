محرز “سيُغير كل شيء” في مانشستر سيتي!

أشاد “بيب غوارديولا” مُدرب نادي “مانشستر سيتي” بالدولي الجزائري رياض محرز، خلال الندوة الصحفية التي تسبق “توتنهام” عشية اليوم السبت.

ووصف التقني الإسباني لاعبه بـ”game changer” وهو تعبير قوي، يُوضح مدى الآمال المُعلقة عليه خلال الموسم الكروي الجديد للبريمير ليغ.

وإعتبر “بيب” بأن إبن سارسال من نوعية الأسماء القادرة على تغيير كل شيء بشكل إيجابي، عندما يتواجد في أفضل أحواله.

وصرّح الفيلسوف قائلا :”أنا مُقتنع بان رياض سيكون له دور محوري مع الفريق خلال الموسم الجاري، وقيادته لكتابة التاريخ مُجددا”.

وألمح الرجل الأول في “السكاي بلوز” بأن الجناح الطائر سيواصل أساسيا عند إستقبال “السبيرز”، بعد عرضه الخيالي أمام واست هام.