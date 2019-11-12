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محرز: “شارة القيادة وبلماضي منحاني الثقة فوق الميدان”

الرياضة
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محرز: “شارة القيادة وبلماضي منحاني الثقة فوق الميدان”
بقلم أمير بهلول

كشف “رياض محرز” عن السر الكبير وراء تألقه مع المنتخب الجزائري في الآونة الأخيرة خاصة في “كأس إفريقيا” الماضية.

وقال “محرز” في حوار أجراه مع مجلة “فرانس فوتبول”: “شارة القيادة وبلماضي منحاني الثقة اللازمة فوق أرضية الميدان”.

وأضاف: “علاقتي مع بلماضي منحتني الثقة نحن نتبادل الأحاديث وأخذ مسؤوليتي في كأس إفريقيا من أجل الجزائر”.

وتابع: “أعلم أنني أملك احترام الجميع، وكلهم يستمعون لما أقوله ويتبعوني، وأنا كنت قادرا على تقديم المساعدة والإضافة”.

وختم كلامه: “كل هذا حررني فوق أرضية الميدان”.


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