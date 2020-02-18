محرز.. صانع السعادة في “مانشستر سيتي” !

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، الذي عاد لتدريبات فريقه بعد فترة الراحة التي منحت للاعبين.

ونشر الحساب الرسمي لـ “السيتي” عبر التويتر صورة “رياض” تحت عنوان: “صانع السعادة.. رياض محرز”.

في نفس السياق، يكون “محرز” وزملائه قد فصلوا في قضية رحيلهم أم لا الصائفة المقبلة بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.

فالمدرب “بيب غوارديولا” أكد أنه باق مع الفريق طالبا اللاعبين بالبقاء أيضا، حيث أكد أن الوقت الحالي هو وقت “الإتحاد”.