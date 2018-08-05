محرز ضمن التشكيلة الأساسية للسيتي خلال مواجهة تشيلسي

أدرج المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا إسم الدولي الجزائري رياض محرز ضمن التشكيلة الاساسية المعنية بمواجهة تشيلسي ظهيرة اليوم في إطار كأس السوبر الإنجليزي.

وبالرغم من الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري خلال المباراة الودية امام بايرن ميونيخ، إلا أن غوارديولا قرر الدفع بمحرز أساسيا في مباراة اليوم.

ويخوض مانشستر سيتى مباراة “الدرع الخيرية” بصفته بطلاً للنسخة الاخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليغ”، فيما يشارك تشيلسى فى اللقاء بصفته بطلاً للنسخة الاخيرة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزى.