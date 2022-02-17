محرز ضمن التشكيلة المثالية في أسبوع رابطة الأبطال

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية لأسبوع رابطة أبطال أوروبا التي اختتمت فعاليات الدور الـ 16 أمس.

و تمكّن محرز من صنع الحدث، عندما برز في مباراة مانشيستر سيتي أمام سبورتينغ. وكان أحد صانعي الفوز الكبير بخماسية. كما كان محرز أحد اللاعبين المشاركين في المهرجان التهديفي بعدما صنع الهدف الأوّل لـ “السيتيزنس”.

يذكر أن محرز عاد بقوة في الجولات الأخيرة ونال إشادة الجميع بما فيها الفيلسوف غوارديولا.

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محرز يستغل خماسية “التشمبيزليغ” للحديث عن خيبة الكان

أبدى نجم مانشيستر سيتي رياض محرز سعادته لقيادة زملائه للفوز أمام سبورتينغ لشبونة بخماسية مقابل صفر. بملعب “ألفارادي” بالبرتغال.

وقال محرز في تصريح له عقب مباراة رابطة الأبطال لـ “بيان سبورتس” “العملية تمّت بنجاح، لعبنا جيّدا وقدمنا مباراة قوية على طول الخط. الثقة عادت لنا. اليوم فزنا وسنعمل على التعامل مع المنافسة مباراة بمباراة”.

كما استغل محرز خماسية رابطة الأبطال، للحديث عن خيبة الإقصاء من كأس أمم افريقيا رفقة الخضر. حيث قال “كان من الصعب نسيان خيبة كأس إفريقيا. تنتظرنا مباراة حاسمة في مارس”. و ختم “لذا علينا القيام بعمل جيّد والتأهل إلى المونديال،عندما تفوز. عليك المضي قدمًا بسرعة. وعندما تخسر. عليك المضي قدمًا بسرعة أيضا والتوقف عن التفكير في الأمر”.

يذكر، أن محرز شارك في مهرجان الأهداف، بعدما كان صاحب الهدف الأول في اللقاء.

كما قهر فريق مانشستر سيتي الانجليزي سهرة الثلاثاء مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية دون رد.

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