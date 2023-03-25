محرز ضمن التشكيلة المثالية لتصفيات “الكان”

نال الدولي الجزائري رياض محرز، الاعتراف نظير أدائه رفقة الخضر في مباراتهم الأخيرة أمام منتخب النيجر، ضمن تصفيات الكان.

وكشف موقع “سوفا سكورد” العالمي، المختص في الاحصائيات، تشكيلته المثالية الخاصة بالجولة الثالثة من تصفيات “الكان”، والتي تقدمها اسم محرز.

كما نال قائد الخضر، تنقيط جد عال (8.3)، عن مردوده في مواجه منتخب النيجر، ليتواجد ضمن هذه التشكيلة المثالية إلى جانب عدة أسماء.

يذكر أن رياض محرز، سجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في مواجهة النيجر، في الدقيقة الـ86، منح من خلاله الفوز للخضر.