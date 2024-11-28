محرز ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

سجل الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، تواجده ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصائيات الرياضية، اليوم الخميس، تشكيلته المثالية، الخاصة بالجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، التي ضمت اسم محرز.

ونال قائد الخضر، ونجم نادي الأهلي السعودي، علامة 10/8.3، عن المردود الذي قدمه مع ناديه في هذه الجولة.

وبهذا، يؤكد رياض محرز عودته تدريجيا إلى مستواه الحقيقي مع ناديه الأهلي السعودي، في الدوري المحلي والمنافسة القارية.