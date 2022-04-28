محرز ضمن التشكيلة المثالية لذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن قائمة التشكيلة المثالية للاعبين الذين نشّطوا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان محرز قد تألق بشكل ملفت للإنتباه في لقاء مانشيستر سيتي. أمام ريال مدريد الذي انتهى بفوز الجزائري وزملائه برباعية مقابل ثلاثة بملعب الاتحاد.

كما رافق محرز في القائمة كل من ديبروين و المهاجم خيسوس وعدد من النجوم مثل مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]