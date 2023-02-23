محرز ضمن التشكيلة المثالية لرابطة الأبطال

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن التشكيلة المثالية للدور 16 من منافسة رابطة أبطال أوروبا رفقة عدد من النجوم الكبار.

وحسبما أعلنه الحساب الرسمي لرابطة أبطال أوروبا فإن رياض محرز تواجد في التشكيلة رفقة المتألقين مثل بن زيمة و فينيسيوس، من جانب ريال مدريد. و محمد صلاح من جانب ليفربول.

يحدث هذا، بعدما تألق النجم الجزائري بطريقة غير عادية في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام الفريق الألماني لايبزيغ.

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