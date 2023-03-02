محرز ضمن التشكيلة المثالية لكأس الاتحاد الإنجليزي

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الماضية من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشف موقع “هوسكورد” المختص في الاحصائيات، عن التشكيلة المثالية لكأس الاتحاد الانجليزي، والتي ضمت اسم محرز.

كما نال قائد الخضر، تنقيط (7.8)، عن مردوده في المباراة التي جمعت فريقه في هذه المنافسة بنادي بريستول.

يذكر أن رياض محرز، ساهم بتمريرة حاسمة في الفوز الذي حققه ناديه السيتي، بثلاثية نظيفة في هذه المواجهة، وتأهلهم للدور الربع نهائي.